Irak ordusu Kerkük'te operasyon başlattı

16 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Iraklı güvenlik güçlerinin Kerkükkent merkezindeki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği bildirildi.

Operasyonun amacının ise Kerkük kentine girip Peşmerge'nin kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu ifade edildi.

İbadi'den 'can güvenliği' talimatı

Devlet televizyonunun haberinde, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin silahlı kuvvetlere Kerkük'te tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdiği belirtildi.

İbadi'nin Kerkük'te güvenliğin sağlanması için kent halkı ve Peşmerge ile de iş birliği yapılmasını istediği kaydedilen haberde ayrıca, terörle mücadele gücü, 9. Tugay ve federal polisin, Kerkük'te çatışma yaşanmadan geniş bölümde kontrolü sağladığı aktarıldı.

Bunun yanısıra haberde İbadi'nin, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı altında bulunan Haşdi Şabi de, silahlı kuvvetlere Kerkük dışında destek sunuyor" ifadelerine yer verildi.

Silahlı gruplara ve merkezi yönetim güçlerine ateş açmama uyarısı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük'teki silahlı gruplara, merkezi yönetim güçlerine ateş açmamaları uyarısı yaptı.

Peşmerge komutanlarından Albay Salar Teymur yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezinin güneyindeki Tazehurmatu kasabası yakınlarında Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin mevzilerine ateş açtığını iddia etmiş, çıkan çatışmanın sürdüğünü belirtmişti.

Irak devlet televizyonu haberinde ise, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin, Kerkük'teki gerilimde Peşmerge'ye çatışmayı başlatan taraf olmamaları talimatı verdiği açıklanmıştı.

Öte yandan devlet televizyonu ekranının sağ köşesine, "Hedefimiz Kerkük halkının selameti" yazısı yerleştirdi.

Salihi'den Türkmenlere çağrı

Kerkük'te Türkmenlere seslenerek, kendilerini korumalarını isteyen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, "Birbirinizden haberdar olun. Tuzhurmatu ve Kerkük çevresinde çatışmalar başladı. Kimsenin hedefi olmayın ve imkanlarınız dahilinde silahlarınızı elinize alıp kapıda ve caddelerde durun, korkmayın" diye açıklamada bulundu.

DEAŞ veya PKK terör örgütüne mensup kişilerin Türkmen bölgelerini hedef alabileceği uyarısı yapan Salihi, "Bugünler hassas günler. İnşallah bugünler de biter ve aydınlığa kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Kerkük'e bağlı Tazehurmatu ve Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Pentagon: Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kerkük'te yükselen tansiyon ile ilgili taraflara gerginliği artıran adımlardan kaçınma çağrısı yaparken, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olunduğu kaydedildi.

Pentagon Orta Doğu masası sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway konuyla ilgil yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm taraflara gerginliği artıran adımlardan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Hangi taraf olursa olsun şiddet kullanımına karşıyız. DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak ve Irak'ın istikrarının altını oyacak istikrar bozucu adımlara karşı uyarıyoruz."

ABD'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu kaydeden Binbaşı Galloway, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin talihsiz tek taraflı referandum kararına rağmen devam eden tansiyonu düşürmek ve uzun süredir söz konusu olan sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözülmesi için en iyi seçenek diyalogdur." dedi.

ABD'nin DEAŞ ile mücadeleye odaklandığını ifade eden Binbaşı Galloway, tüm bölge aktörlerine de DEAŞ ile mücadeleye odaklanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA