Irak, tüm sınırlarını kapattı
İç savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği Suriye'yle 599 kilometrelik bir sınırı paylaşan Irak, tüm kara sınırlarını kapattığını açıkladı. Iraklı güvenlik güçleri sınırları korumak için harekete geçti. Irak, Suriye sınırını da güçlendirme kararı aldı.
Irak yönetimi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını bildirdi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.
Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtmişti.