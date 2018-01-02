ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu öldürüldü

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu öldürüldü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut, faili meçhul silahlı saldırıda öldürüldü.'' ifadesini kullandı.

"Saldırganlar otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar"

Kamil, ''Olayın terör saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar kullandıkları araçtan otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.