Irak'ta 3 gün yas ilan edildi

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Nasrallah'ın öldürülmesinden dolayı ülkede 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Irak Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nasrallah'ı anarak, 3 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.