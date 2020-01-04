Irak'ta ABD askeri üssüne ve büyükelçilik yakınına füzeli saldırı düzenlendi

04 Ocak 2020

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.

Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.

Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.

ABD, İranlı generali öldürdü; İran intikam yemini etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına ABD tarafından 3 Ocak sabaha karşı düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak halk gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü.

İran lideri Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, "İran ve bölgenin özgür ulusları, ABD'nin işlediği bu korkunç suçun intikamını kuşkusuz alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

En önemli isimlerden biriydi

ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?

Ruhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır

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Kaynak: AA