Irak'ta ABD Konsolosluğu hedef alındı

Irak'ta farklı noktalara yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırı girişimleri hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'na yönelik saldırı girişimi olduğu bildirildi. Yerel kaynaklara göre, konsolosluğu hedef alan 4 İHA hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Yetkililer, hava savunma sistemlerinin devreye girerek olası bir saldırının önüne geçtiğini belirtirken, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Basra'da ikinci İHA girişimi

Öte yandan Irak'ın güneyindeki Basra vilayetine bağlı Fao kentinde de bir İHA saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Güvenlik kaynakları, bu olayda da herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Basra'daki saldırı girişiminin ardından güvenlik güçlerinin İHA'nın kaynağını belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayların ardından ülkede hava savunma sistemlerinin etkinliği bir kez daha öne çıktı.