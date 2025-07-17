Irak'ta AVM yangını: 61 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın doğusunda yer alan Kut kentindeki 'Hypermarket' adlı alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangında en az 61 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmazken, olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Müdahale çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yaralananlar hastanelere sevk edildi

Vasit Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, yangında yaralanan çok sayıda kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

3 gün yas ilan edildi

Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi. Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.

Soruşturma başlatılması talimatı verildi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kut şehrinde 61 can kaybına yol açan yangının nedenine ilişkin acilen soruşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, yangının nedenleri ve olayın arka planıyla ilgili derhal kapsamlı ve teknik bir soruşturma başlatılmasını, ihmallerin ortaya çıkarılmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla ciddi önlemlerin alınmasını istedi.

Tam donanımlı bir sağlık ekibi olay yerine sevk edildi

İçişleri Bakanı Abulemir eş-Şammari'ye de olay yerine gidip sahada incelemelerde bulunma talimatı veren Sudani, ayrıca yaralıların tedavisine destek için tam donanımlı bir sağlık ekibinin olay yerine sevk edilmesini sağladı.

Bölgeden alınan bilgilere göre, yangının çıktığı alışveriş merkezi binasında arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Irak İçişleri Bakanlığı, yangındaki ölü sayısının 61'e yükseldiğini açıklamıştı.