Irak'ta COVID-19 hastanesinde yangın: 20'den fazla ölü
Irak'ta COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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