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Irak'ta COVID-19 hastanesinde yangın: 41 ölü

Irak'ta COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 20 olarak açıklanan ölü sayısı 41'e çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

 

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koronavirüs COVID GÜNLÜĞÜ