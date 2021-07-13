Irak'ta COVID-19 hastanesinde yangın: 41 ölü
Irak'ta COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.
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Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 20 olarak açıklanan ölü sayısı 41'e çıktı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
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