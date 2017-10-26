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Irak'ta DEAŞ’ın son kalesi düştü

Irak güçlerinin, Enbar ilindeki Saad Askeri Üssü’nü terör örgütü DEAŞ’tan geri aldığı bildirildi.

Irak'ta DEAŞ’ın son kalesi düştü
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Irak güçlerinin, Enbar ilindeki Saad Askeri Üssü’nü terör örgütü DEAŞ’tan geri aldığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Savaş Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Güçlerimiz, H1 istasyonu, el-Vez köyü, Hüseyniyat ve Nadire semtleriyle Ziraat Araştırmaları Dairesi'ni DEAŞ’tan geri aldı.” denildi.

Açıklamada, ayrıca Saad Askeri Üssü’nün de (H2) kurtarıldığına yer verilerek, güvenlik güçlerinin ilerlemeye devam ettiği belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, sabah erken saatlerde Enbar’a bağlı DEAŞ’ın son kalesi Kaim’i geri alma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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