Irak'ta, DEAŞ'ın son kalesi için operasyon başlatıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Enbar vilayetinin batısındaki Kaim bölgesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.



İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kaim'i kurtarma operasyonunu başlatıyoruz. Güçlerimiz, terörün Irak'taki son kalesi Kaim, Rava ve diğer kasabalara doğru ilerliyor. Hepsi ülke topraklarına geri dönecek. DEAŞ'ın önünde ya ölüm ya da teslim olmaktan başka bir şey yok."

Açıklamada, Irak güçlerinin ülke halkı için tüm alanlarda zaferlerini sürdüreceği ifade edildi.