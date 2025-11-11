Irak'ta genel seçim maratonu başladı: 21 milyon seçmen oy kullanacak
Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 21 milyon seçmen sandık başına giderek 329 sandalyeli parlamentoda görev alacak milletvekillerini belirliyor. Yüksek Seçim Komiserliği, sonuçların sandıkların kapanmasının ardından 24 saat içinde açıklanacağını bildirdi. Seçimlerin ardından, cumhurbaşkanı ve başbakanın belirlenmesi süreci başlayacak.
Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi resmen başladı. Ülke genelinde yaklaşık 21 milyon seçmen, sandık başına giderek oylarını kullanacak.
Seçimlerde, 329 sandalyeli Irak Parlamentosu için toplam 7 bin 744 aday yarışıyor. Yüksek Seçim Komiserliği, sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanacağını duyurdu.
Haftalar, aylar sürebilir
Irak'ta gerçekleştirilen bu seçimler, yeni parlamentonun belirlenmesinin yanı sıra cumhurbaşkanı ve başbakan seçimi sürecinin de başlangıcı olacak. Yeni hükümetin oluşturulması süreci siyasi uzlaşı gerektirdiği için haftalar, hatta aylar sürebiliyor.