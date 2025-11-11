Irak'ta genel seçim maratonu başladı: 21 milyon seçmen oy kullanacak

Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi resmen başladı. Ülke genelinde yaklaşık 21 milyon seçmen, sandık başına giderek oylarını kullanacak.

Seçimlerde, 329 sandalyeli Irak Parlamentosu için toplam 7 bin 744 aday yarışıyor. Yüksek Seçim Komiserliği, sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanacağını duyurdu.

Haftalar, aylar sürebilir

Irak'ta gerçekleştirilen bu seçimler, yeni parlamentonun belirlenmesinin yanı sıra cumhurbaşkanı ve başbakan seçimi sürecinin de başlangıcı olacak. Yeni hükümetin oluşturulması süreci siyasi uzlaşı gerektirdiği için haftalar, hatta aylar sürebiliyor.