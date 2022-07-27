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Irak’ta Sadr destekçileri parlamentoyu bastı

Irak’ta Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesini kabul etmeyen Mukteda Sadr destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasına bastı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda toplandı.

Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge’ye girerek parlamento binasını bastı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.

Yeşil Bölge’deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.

Güvenlik Kaynakları: Saldırıyı teröristler düzenledi

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