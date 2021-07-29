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Irak'taki ABD büyükelçiliğine roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi. Salahaddin vilayetinde ise askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.

Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

 