Irak'taki ABD büyükelçiliğine roketli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi. Salahaddin vilayetinde ise askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.
Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.