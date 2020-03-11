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Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı

Irak’ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.

Saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak’ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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