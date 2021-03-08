Irak’taki temaslarını bitiren Papa Franciscus ülkesine döndü
Irak’taki ziyaretini tamamlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, İtalya’ya döndü.
AA
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Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa Franciscus, ülkesine uğurlandı. Papa’ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.
Papa’nın Irak’a gelirken olduğu gibi Irak Hava Yolları’na ait uçağı kullanması dikkati çekti.
Franciscus, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti.
Irak, ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti.