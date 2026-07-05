Irak'tan ABD'li devlerle milyarlarca dolarlık petrol anlaşması!

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Irak Bakanlar Kurulu, ABD'li enerji şirketi GE Vernova ile kapsamlı enerji planı anlaşmasının imzalanmasına onay verdi.

Petrol sektöründe de üretimin artırılması amacıyla Petrol Bakanlığına bağlı Basra Oil Company ile North Oil Company adına ABD'li Chevron ile ön ödeme, ham petrol tedariki ve teminat anlaşmalarının imzalanması kararlaştırıldı.

Fizibilite çalışmalarına onay

Bakanlar Kurulu ayrıca, Basra Oil Company ile ABD'li Capital TI, Katarlı UCC Holding ve Chevron şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında ön mutabakat (HOA) ve gizlilik anlaşmasının (NDA) imzalanmasını da onayladı.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında, Basra-Hadise-Kerkük-Ceyhan ve Basra-Hadise-Baniyas petrol boru hattı projelerine ilişkin teknik ve mali fizibilite çalışmaları yürütülecek.

Açıklamada, bu anlaşmaların Irak Petrol Bakanlığı açısından herhangi bir nihai mali yükümlülük doğurmayacağı vurgulandı.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Irak ile Çin arasında yürürlükte bulunan petrol anlaşmasına günlük 25 bin varil ham petrol ilave edilmesini ve bu gelirlerin yönetimi için ayrı bir hesap açılmasını da onayladı.