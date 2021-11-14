İran, 12 Avrupa ülkesi kadar doğalgaz tüketti

Çegini, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ülkesindeki doğalgaz tüketimiyle ilgili bilgi verdi.

Doğalgaz tedarikinde 3. sırada yer alan İran'ın ABD, Rusya ve Çin'den sonra bu enerjiyi en fazla tüketen ülke olduğunu aktaran Çegini, şöyle devam etti:

"Ülkemizde tüketilen doğalgaz miktarı Avrupa'nın zengin 12 ülkesine denk. Bu oranlar enerji ve özellikle de doğalgaz tüketimiyle ilgili endişelerimizin neden arttığını ortaya koyuyor."

Çegini, İran'da toplam 25 milyon abonenin bulunduğunu ve günlük tüketilen doğalgaz miktarının geçen seneye göre 90 milyon metreküp artarak 480 milyon metreküpe çıktığına dikkati çekerek, bu nedenle santrallerde kısıtlamalara gittiklerini ve ihraç edilen doğal gaz miktarını da azaltacaklarını söyledi.