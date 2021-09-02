İran 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısı aldı

İran devlet televizyonu, 1 milyon 495 bin doz İngiltere-İsveç ortak üretimi AstraZeneca aşısı İran Sağlık Bakanlığına teslim edildiğini açıkladı. Aşılar Katar Hava Yolları tarafından ülkeye getirildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde devreye sokulan yaptırımlar, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerikan ve İngiliz menşeli aşıların ithalatını yasaklaması gibi nedenlerle İran'da aşı sıkıntısı yaşanıyor. Hamaney, 11 Ağustos'ta, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır." demişti.

İran Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, şu ana kadar toplamda 28 milyon 67 bin 827 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, eylül ayında haftalık 5 milyon doz COVID-19 aşısının tedarik edileceğini ve aşılama hızını artıracaklarını açıkladı.

İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket'i kullanıyor.