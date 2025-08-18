İran, 2 milyon Afgan göçmenin sınır dışı edileceğini açıkladı

Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini denetlemek üzere ülkenin doğusundaki Meşhed'e giden İçişleri Bakanı Mumini, burada yaptığı açıklamada, ülkede yeni yıl başlangıcı olan 21 Mart'tan bu yana yaklaşık 1,2 milyon düzensiz Afgan göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini söyledi.

Yüzde 70'i kendi isteğiyle terk etti

Ülkede 6 milyon Afganistanlı olduğu bilgisini veren İranlı Bakan, "Bu kişilerin yüzde 70'inden fazlası kendi istekleriyle ve kendi beyanlarıyla İran'ı terk etmiş ve çıkışların büyük çoğunluğu da Rezevi Horasan sınırından gerçekleşmiştir." dedi.

Afgan göçmenlerin ülkeden gönderilme işlemlerine karşı eleştirilere işaret eden Mumini, bu işlemlerin "göçmen karşıtı" anlamına gelmediğini ve her ülkede yabancılara yönelik özel düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti.

6 milyon Afgan'ın 2 milyonu izinsiz ikamet ediyor

Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, ülkede yaklaşık 6 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan 2 milyonu aşkın kişinin ülkede izinsiz ikamet ettiğini belirtiyor.

"Göçmenler terör ve sabotaj eylemlerine karıştı" iddiası

İran'da 2023'te başlayan büyük çoğunluğu Afgan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi işlemleri, "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlanan kişilerin bir kısmının ülkeye kaçak giren Afganlar olduğuna dair haberlerin ardından hız kazanmıştı.

İran medyasındaki bazı isimler ise kitlesel sınır dışı uygulamalarının göçmenler arasında ayrımcılığa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Bununla ilgili 1300'den fazla İran ve Afganistan vatandaşı aktivist tarafından kaleme alınan mektupta, sınır dışı işlemlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştu.