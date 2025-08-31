İran, 2 milyona yakın düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan liderliğindeki 14. hükümetin göreve başladığı 28 Temmuz 2024'ten bu yana 1 milyon 833 bin 636 düzensiz göçmenin İran’dan çıkış yaptığını açıkladı.

Yarahmedi buna göre, ülkede izinsiz bulunan göçmenlerin yüzde 70'ten fazlasının aileleriyle birlikte ülkeden ayrıldığını ve en az 800 bin düzensiz göçmenin daha sınır dışı edileceğini belirtti.

6 milyon Afgan'dan 2 milyonu izinsiz ikamet ediyor

Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, ülkede yaklaşık 6 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan 2 milyonu aşkın kişinin ülkede izinsiz ikamet ettiğini belirtiyor.

Afganlar, İsrail adına çalışmakla suçlanıyor

İran'da 2023'te başlayan büyük çoğunluğu Afgan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi işlemleri, "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlanan kişilerin bir kısmının ülkeye kaçak giren Afganlar olduğuna dair haberlerin ardından hız kazanmıştı.

İran medyasındaki bazı isimler ise kitlesel sınır dışı uygulamalarının göçmenler arasında ayrımcılığa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Bununla ilgili 1300'den fazla İran ve Afganistan vatandaşı aktivist tarafından kaleme alınan mektupta, sınır dışı işlemlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştu.