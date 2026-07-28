İran: 230 milyon metreküplük gaz kapasitesi kaybedildi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın ülkenin enerji altyapısında ciddi hasara yol açtığını belirterek, günlük 230 milyon metreküplük doğal gaz üretim kapasitesinin kaybedildiğini açıkladı.

Halka tasarruf çağrısı

Gaz üretimindeki düşüşün rafinerilere gönderilen ham madde ile enerji santrallerine sağlanan yakıt miktarını da azalttığını kaydeden Muhacerani, halka enerji tüketiminde tasarrufa gitmeleri çağrısında bulundu.

Muhacerani, kamuoyunda tartışmalara neden olan akaryakıt fiyatlarına ilişkin de açıklama yaparak, herhangi bir fiyat artışına gidilmediğini ve mevcut düzenlemelerin uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

350'den fazla devlet çalışanı yaşamını yitirdi

ABD'nin son saldırılarının ardından Buşehr eyaletine yaptığı ziyarete de değinen Muhacerani, Buşehr Havalimanı'nın neredeyse tamamen hizmet dışı kaldığını ve saldırıda zarar gören sivil bir uçağın enkazını gördüğünü aktardı.

Savaşta hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştüğünü belirten Muhacerani, saldırılarda 350'den fazla devlet çalışanının yaşamını yitirdiğini söyledi ancak bu kayıpların hangi tarih aralığına ait olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

12 köprü ve 2 tünel hasar gördü

Yol ve Şehircilik Bakanlığının ülkenin altyapısına ilişkin raporuna işaret eden Muhacerani, 12 köprü ve 2 tünelin savaş döneminde hasar gördüğünü kaydetti.

Muhacerani, çalışmalar neticesinde tünellerin yeniden trafiğe açıldığını, yıkılan köprüler için de alternatif güzergahlar oluşturulduğunu ifade etti.