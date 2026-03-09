İran '6 ay' verdi, Trump ‘harita değişecek’ dedi
Ortadoğu’nun üzerinde yanık petrol kokuları ve patlama sesleri yayılmaya devam ederken, gözler tatlı su kaynaklarına çevrildi. İran cephesi, 6 ay daha yoğun mücadele mesajı paylaştı, ABD Başkanı Trump, İran haritasının değişeceğini ileri sürdü. Gizli rapora göre ise ABD, Tahran’ı deviremeyecek.
Dünya bir savaşı daha canlı olarak takip etmeye devam ederken, Orta Doğu’nun semalarında yanık petrol kokuları toz dumana karışmış durumda. ABD Başkanı Trump’ın “İran’ı çok sert vuracağız” demesinin ardından İsrail, Tahran’a peş peşe ağır saldırılar düzenledi. İsrail savaş uçakları, hafta sonu boyunca Tahran, Kereç ve Şehran petrol depolama tesislerini bombaladı. Depolardan sızan petrol kentin kanalizasyon sistemine karışarak ‘ateş nehirleri’ oluşturdu. İranlı yetkililer saldırılardan önce Tahran ve Elburz'daki petrol depolarındaki stokun en düşük seviyeye indirildiği açıklamıştı. İran Kızılayı, yakıt tanklarındaki patlamaların ardından oluşabilecek “toksik yağmur” riskine karşı halka uyarılarda bulundu. Lojistik aksaklıklar nedeniyle Tahran Valiliği, yakıt satışını durdurdu.
Petrol savaşının suya yansıması
İran’a ait bir insansız hava aracının ülkedeki bir deniz suyu arıtma tesisine isabet ettiğini duyuran Bahreyn, maddi hasarı oluştuğunu bildirdi. Tahran ise ABD’yi Bahreyn’deki askeri üssünü kullanarak İran’a ait bir su arıtma tesisini vurmakla suçlamıştı. Doğal tatlı su kaynakları son derece sınırlı olan Körfez ülkelerinde su ihtiyacının karşılanması için enerji yoğun bir yöntem olan deniz suyunu arıtma işlemi uygulanıyor.
ABD basınında yer alan iddialara göre, İran’ın Natanz nükleer tesisindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarına yeniden ulaşmaya çalıştığı öne sürüldü. Bu ihtimal Washington’da güvenlik endişelerini artırırken, ABD istihbaratının bölgeyi sürekli gözetim altında tuttuğu bildirildi. Trump, İran’ın askeri kapasitesine büyük darbe vurulduğunu söylerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ali Muhammed Naini, “İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut tempoyla en az 6 ay boyunca yoğun savaşı sürdürebilecek kapasitede” dedi. Trump, “İran’a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır” cevabını verdi.
"Komşunun saldırısına karşılık veririz"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise komşu ülkeleri kardeşleri olarak gördüklerini ancak herhangi bir ülkeden İran'a saldırı gelirse karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi. Pezeşkiyan, "Ülkemize saldıranlara karşı dimdik duruyoruz ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Ülkemiz zorbalığa, baskıya ve saldırganlığa kolay kolay boyun eğmedi ve eğmeyecek” dedi.
Gizli rapor: ABD'nin saldırısı Tahran'ı deviremeyecek
ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin gizli raporu ortaya çıktı. Rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ve İran hükümetini devirmenin olası görünmediğini ortaya koydu. The Washington Post’un ilk kez detaylandırdığı rapor, Trump yönetiminin çatışmanın dört-altı hafta içinde sonuçlanacağı iddiasını çürütüyor. 28 Şubat'taki ABD-İsrail ortak saldırısından bir hafta sonra tamamlanan rapora göre İran dini lideri Ali Hamaney öldürülse de İran'da devlet yapısı dirençli kalmaya devam ediyor.
Çin ve Rusya'dan 'savaşı durdurun' çağrısı
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar dokuzuncu gününde devam ederken, Çin ve Rusya taraflara diplomasiye dönme çağrısı yaptı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi çatışmayı 'kimseye faydası olmayan bir savaş' olarak nitelendirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşerek diplomatik çözüm yoluna hızla dönülmesi gerektiğini vurguladı.