İran '6 ay' verdi, Trump ‘harita değişecek’ dedi

Dünya bir savaşı daha can­lı olarak takip etmeye de­vam ederken, Orta Do­ğu’nun semalarında yanık petrol kokuları toz dumana karışmış du­rumda. ABD Başkanı Trump’ın “İran’ı çok sert vuracağız” deme­sinin ardından İsrail, Tahran’a peş peşe ağır saldırılar düzenle­di. İsrail savaş uçakları, hafta sonu boyunca Tahran, Kereç ve Şehran petrol depolama tesislerini bom­baladı. Depolardan sızan petrol kentin kanalizasyon sistemine karışarak ‘ateş nehirleri’ oluştur­du. İranlı yetkililer saldırılardan önce Tahran ve Elburz'daki pet­rol depolarındaki stokun en düşük seviyeye indirildiği açıklamıştı. İran Kızılayı, yakıt tanklarındaki patlamaların ardından oluşabile­cek “toksik yağmur” riskine karşı halka uyarılarda bulundu. Lojis­tik aksaklıklar nedeniyle Tahran Valiliği, yakıt satışını durdurdu.

Petrol savaşının suya yansıması

İran’a ait bir insansız hava ara­cının ülkedeki bir deniz suyu arıt­ma tesisine isabet ettiğini duyu­ran Bahreyn, maddi hasarı oluştu­ğunu bildirdi. Tahran ise ABD’yi Bahreyn’deki askeri üssünü kul­lanarak İran’a ait bir su arıtma te­sisini vurmakla suçlamıştı. Do­ğal tatlı su kaynakları son dere­ce sınırlı olan Körfez ülkelerinde su ihtiyacının karşılanması için enerji yoğun bir yöntem olan de­niz suyunu arıtma işlemi uygula­nıyor.

ABD basınında yer alan iddia­lara göre, İran’ın Natanz nükle­er tesisindeki yüksek oranda zen­ginleştirilmiş uranyum stokla­rına yeniden ulaşmaya çalıştığı öne sürüldü. Bu ihtimal Washing­ton’da güvenlik endişelerini artı­rırken, ABD istihbaratının bölge­yi sürekli gözetim altında tuttuğu bildirildi. Trump, İran’ın askeri kapasitesine büyük darbe vurul­duğunu söylerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Söz­cüsü Ali Muhammed Naini, “İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut tem­poyla en az 6 ay boyunca yoğun savaşı sürdürebilecek kapasite­de” dedi. Trump, “İran’a yönelik saldırılar bittikten sonra İran ha­ritasının aynı kalacağını düşünü­yor musunuz?” sorusuna ise “Bu­nu söyleyemem ama muhtemelen hayır” cevabını verdi.

"Komşunun saldırısına karşılık veririz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise komşu ülkeleri kardeşleri olarak gördüklerini ancak herhangi bir ülkeden İran'a saldırı gelirse karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi. Pezeşkiyan, "Ülkemize saldıranlara karşı dimdik duruyoruz ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Ülkemiz zorbalığa, baskıya ve saldırganlığa kolay kolay boyun eğmedi ve eğmeyecek” dedi.

Gizli rapor: ABD'nin saldırısı Tahran'ı deviremeyecek

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin gizli raporu ortaya çıktı. Rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ve İran hükümetini devirmenin olası görünmediğini ortaya koydu. The Washington Post’un ilk kez detaylandırdığı rapor, Trump yönetiminin çatışmanın dört-altı hafta içinde sonuçlanacağı iddiasını çürütüyor. 28 Şubat'taki ABD-İsrail ortak saldırısından bir hafta sonra tamamlanan rapora göre İran dini lideri Ali Hamaney öldürülse de İran'da devlet yapısı dirençli kalmaya devam ediyor.

Çin ve Rusya'dan 'savaşı durdurun' çağrısı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar dokuzuncu gününde devam ederken, Çin ve Rusya taraflara diplomasiye dönme çağrısı yaptı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi çatışmayı 'kimseye faydası olmayan bir savaş' olarak nitelendirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşerek diplomatik çözüm yoluna hızla dönülmesi gerektiğini vurguladı.