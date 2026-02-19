İran-ABD hattında gerilim: Masada diplomasi, kenarda savaş…

İran resmi ajansı IRNA’nın aktardığına göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Loristan eyaletinde sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Pezeşkiyan: Biz savaşmak istemiyoruz

Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’daki demokrasi konusundaki kaygılarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Washington yönetiminin Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça dile getirdiğini belirten Pezeşkiyan, benzer bir yaklaşımın Kanada ve diğer ülkelere karşı da sürdüğünü öne sürdü.

Savaş istemediklerini vurgulayan Pezeşkiyan, “Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’dan 'diplomasi' mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda önceliğinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlıkların da sürdüğünü söyledi.

Leavitt, “İran’ın, Başkan Trump ve bu yönetimle bir anlaşma yapması çok akıllıca olur.” dedi. Trump’ın, olası bir anlaşmazlık durumunda askeri seçeneklere ilişkin ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde olduğunu belirten Leavitt, ABD’nin atacağı adımlara ilişkin bir takvim paylaşmayacaklarını kaydetti.

Cenevre görüşmeleri: Anlaşmanın çok uzağındayız

İsviçre’nin Cenevre kentinde yürütülen İran müzakerelerine değinen Leavitt, “Biraz ilerleme kaydedildi ancak bazı konularda hala anlaşmanın çok uzağındayız. İranlıların önümüzdeki birkaç hafta içinde bize daha ayrıntılı şekilde geri döneceklerini düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Trump’ın İran’ın cevabını ne kadar bekleyeceğine ilişkin soruya ise “Bu karar Başkan’a aittir, kendisi kararı verecektir" yanıtını verdi.

ABD’nin olası bir İran saldırısına karşı İsrail ile nasıl bir işbirliği yürüttüğüne dair soruyu yanıtlayan Leavitt, Washington’un İsrail ile yakın temas içinde olduğunu ancak ayrıntı paylaşmayacağını ifade etti.

Trump’tan Diego Garcia ve Fairford mesajı: Kullanmak gerekebilir

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diego Garcia Adası’ndaki Amerikan üssünün stratejik önemine dikkat çekerek, “İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD’nin, son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia’yı ve Fairford’da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir” ifadelerini kullandı.

İran’dan roket bildirimi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), İran’ın TSİ 06.30 ile 16.30 saatleri arasında ülkenin güney bölgelerinde roket fırlatacağına dair NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladığını duyurdu.

İsrail tetikte bekliyor

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi ise haberinde, “Netanyahu, İç Cephe Komutanlığı’na İran’la savaşa hazırlanma emri verdi ve güvenlik kurumlarında ‘azami alarm’ durumu ilan etti" ifadelerine yer verdi.