İran: ABD ile teknik görüşmeler başarıyla tamamlandı

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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Kazım Garibabadi, ABD ile İsviçre'de yapılan teknik görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran medyasına konuşan Garibabadi, görüşmelerin başarıyla tamamlandığını ve müzakere sürecinde bir sonraki aşamaya geçileceğini bildirdi.

Süreci Yüksek Düzeyli Komite yürütecek

Garibabadi, bundan sonraki görüşmelerin Yüksek Düzeyli Komite tarafından yürütüleceğini belirtti.

Süreç kapsamında Yaptırımların Sonlandırılması Çalışma Grubu, Nükleer Çalışma Grubu, Yeniden Yapılanma ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu ile İzleme ve Uygulama Çalışma Grubu olmak üzere 4 ayrı çalışma grubunun oluşturulduğunu aktardı.

Her grubun tek bir başlığa odaklanacağını ifade eden Garibabadi, "Varılan mutabakatlar doğrultusunda önümüzdeki müzakereler, Meclis Başkanı, İran Dışişleri Bakanı, ABD Yardımcısı ve Pakistan ile Katar başbakanlarının katılımıyla Yüksek Düzeyli Komite tarafından gerçekleştirilecektir" dedi.

Hürmüz için temas noktası oluşturulacak

Garibabadi, Yüksek Düzeyli Komite'nin mutabakatları ve önceki gece yapılan görüşmelerin sonuç bildirisi doğrultusunda ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için üye ülkeler arasında bir temas noktası oluşturulacağını söyledi.

Ayrıca üye ülkeler ile Pakistan ve Katar'ın katılımıyla Lübnan'da çatışmaların önlenmesine yönelik bir birim kurulacağını belirtti.

Garibabadi, dört ülkenin teknik heyet başkanlarının çalışma grupları ile söz konusu iki birimin faaliyetlerini denetleyeceğini, yönlendireceğini ve gelişmeleri Yüksek Düzeyli Komite'ye raporlayacağını kaydetti.

Dondurulmuş fonlar serbest bırakılacak

Garibabadi, teknik görüşmelerde İran petrolü, petrokimya ürünleri, petrol ürünleri ve ilgili tüm hizmetlerin satışına ilişkin genel lisans verilmesi ile dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunda gerekli takibin yapıldığını belirtti.

Garibabadi, "Teknik görüşmelerde, İran petrolü, petrokimya ürünleri, petrol ürünleri ve ilgili tüm hizmetlerin satışına ilişkin genel bir lisansın verilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına dair mutabakatlar için gerekli takipler yapıldı. Buna göre ABD tarafı petrol, petrokimya ürünleri, petrol ürünleri ve ilgili hizmetlerin satışına ilişkin genel bir lisans verdi ve bu ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) web sitesinde yayınlandı. Ayrıca, dondurulmuş 12 milyar dolarlık (iki adet 6 milyar dolarlık) fonun serbest bırakılmasına ilişkin varılan mutabakatın derhal uygulamaya konulması kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.