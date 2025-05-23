İran-ABD müzakerelerinin beşinci turu sona erdi

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen dolaylı müzakerelerin beşinci turu yaklaşık 3 buçuk saat sonra sona erdi.

Müzakerelere arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile ABD arasındaki görüşmelerin beşinci turu bugün Roma'da sona erdi. Bazı ilerlemeler kaydedildi, ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı. Önümüzdeki günlerde kalan konuların netleşmesini umuyoruz. Böylelikle sürdürülebilir ve onurlu bir anlaşmaya ulaşma yönündeki ortak hedefimize doğru ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı.