ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri "terörist" ilan etti

İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri "terörist" ilan etti

İran Meclisi, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri terörist ilan etti
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

İran Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

Yasa, İran Meclisi genel kurulundaki milletvekilleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almasına karşılık Meclis'in daha önce onayladığı kanunda yapılan düzenlemeyle ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap