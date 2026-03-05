İran, ABD uçak gemisi Lincoln’ü yeniden hedef aldığını iddia etti

İran, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi’nde İran’ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, DMO Deniz Kuvvetleri’ne ait İHA’lar tarafından hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hedef alınan uçak gemisinin beraberindeki muhriplerle birlikte hızla bölgeden uzaklaştığı ve şu ana kadar bölgeden bin kilometreden fazla mesafe kat ettiği ifade edildi.