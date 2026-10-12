İran: ABD yedi şartımızdan bazılarını kabul etti ancak yeterli görmüyoruz
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı’nın açılması için ABD’ye sundukları yedi şarttan bazılarının Washington tarafından kabul edildiğini açıkladı. ABD’nin yanıtını yetersiz bulduklarını belirten Rızai, “İran diplomasisi değişti ve artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz” dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılabilmesi için öne sürdüğü yedi şartın bazılarını kabul ettiğini söyledi.
Rızai, sosyal medya platformundaki hesabından İran’ın sunduğu şartlara ilişkin açıklama yaptı.
ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılabilmesi için öne sürdüğü yedi şartın bazılarını kabul ettiğini belirten Rızai, ancak kendilerinin bu cevabı yetersiz gördüğünü söyleyerek, “İran diplomasisi değişti ve artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.