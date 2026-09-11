İran, ABD'nin vurduğu köprüleri yeniden açıyor

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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, ABD saldırılarında hasar gören ve Bender Abbas ile Rudan kentleri arasındaki ulaşımı sağlayan iki köprünün yeniden açılması için yürütülen çalışmalarda ilerleme kaydedildi. İranlı yetkililer, köprülerden birinin yarın, diğerinin ise 10 gün sonra hizmete alınacağını bildirdi.

İlk köprüde onarım tamamlandı

Yetkililerin açıklamasına göre, Rudan'dan Bender Abbas yönüne ulaşımı sağlayan köprüde onarım bugün tamamlandı. Köprünün yarın yeniden kullanıma açılması planlanıyor.

Bender Abbas'tan Rudan yönüne uzanan diğer köprüde ise çalışmalar sürüyor. Bu köprünün de 10 gün sonra hizmete girmesi bekleniyor.

Temmuz ayındaki saldırılarda hedef alınmıştı

Tahran yönetimi, ABD saldırılarının zarar verdiği altyapıyı yeniden işler hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu iki köprü, ABD'nin 17-18 Temmuz 2026 gecelerinde Hürmüzgan eyaletindeki ulaşım altyapısına yönelik yoğun hava saldırıları sırasında hedef alınmıştı.