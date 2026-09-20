İran: ABD’nin yeniden saldırı kararı aldığına dair bilgi aldık

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Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD’nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran’a yeniden saldırı kararı aldığı dile getirilen açıklamada, “Eğer ABD tekrar İran’a karşı hata yaparsa bölgedeki tüm kaynaklarının ve ABD unsurlarının bulunduğu yerlerin hiçbir kısıtlama veya ayrım söz konusu olmadan acı saldırıların hedefi olacağı konusunda uyarıyoruz. Hata yaparsanız acı verici saldırıların hedefi olursunuz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bölge ülkelerinin İran’a yönelik saldırgan eylemlerde ABD ile aynı çizgide hareket etmesi halinde, ABD’nin kötülüklerine ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran Silahlı Kuvvetlerinden "sağduyu beklenmemesi" gerektiği savunuldu.

Öte yandan İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi de ülkesinin sınır birliklerinin olası tehditlere karşı hazır olduğunu kaydetti.