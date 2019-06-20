İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

20 Haziran 2019

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

ABD'li bir yetkili füzenin düşürüldüğünü doğruladı

ABD'li bir yetkili, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA), İran'a ait bir karadan havaya füze ile düşürüldüğünü bildirdi.

Adı açıklanmayan yetkili, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, İHA'nın "İran hava sahasında uçtuğunu" ileri süren İranlı yetkililerin aksine "uluslararası hava sahasında" düşürüldüğünü ifade etti.

ABD'den olaya ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait internet sitesinden yapılan açıklamada, Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetlerine ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtilmişti. Açıklamada, İHA'nın İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğü öne sürülmüştü.

ABD Hava Kuvvetlerinin en etkili İHA sistemlerinden yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirildi. 24 saat havada kalma özelliğine sahip İHA, 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.

Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri geçen perşembe günü saldırıya uğradıkları için ABD donanmasından yardım istemişti.

ABD yönetimi, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

Öte yandan "Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürmüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Diğer yandan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, saldırılarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı suçlamasını "ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı" olarak nitelendirerek, saldırıdan Washington yönetimini sorumlu tutmuştu.

ABD'den Orta Doğu'ya asker sevkiyatı

Pentagon, hafta başında, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya bin asker sevk edileceğini bildirmişti.

Yapılan yazılı açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak Genelkurmay ve Beyaz Saray'a danışarak Orta Doğu'daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA