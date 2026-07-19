İran: ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürdük

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İran Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgelerinde hava savunma sistemi tarafından MQ-9 tipi bir İHA ile ABD’ye ait bir seyir füzesinin vurulduğu belirtildi.

ABD ordusundan ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti semalarında bir casus İHA’sı düşürdüğünü duyurdu.