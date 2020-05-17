İran ABD'yi BM'ye şikayet etti

17 Mayıs 2020

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben bir mektup yazdı.

Zarif, mektubunda, "ABD'nin yasa dışı tehlikeli ve kışkırtıcı tehditleri, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir tür korsanlıktır. ABD'nin dünyada güç kullanmayı bırakması ve uluslararası hukukun kuralına, özellikle de açık denizlerde nakliye özgürlüğüne saygı duyması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Zarif, ABD'nin söz konusu tehditlerine karşı İran'ın gerekli tedbirleri alacağını kaydetti.

İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Öte yandan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Washington yönetimiyle Tahran arasında arabuluculuk faaliyetleriyle bilinen İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin İran Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını açıkladı.

İran'la Venezuela arasındaki ticari ilişkinin meşru bir ilişki olduğunu ifade eden Arakçi, ülkesinin tankerlerine ABD'nin müdahalesi durumunda İran'ın cevabının hızlı ve caydırıcı olacağını kaydetti.

ABD Venezuela ve İran arasındaki ticareti engelleme çabasında

İran medyasında, ABD'nin, İran tarafından Venezuela'ya gönderilen yakıt tankerlerini engellemek için 4 savaş gemisi ve bir devriye uçağını Karayipler'e gönderdiği iddia edilmişti.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için geçen ay İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'ın Venezuela'nın petrol sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanları uçaklarla bu ülkeye sevk ettiğini bunun karşılığında Venezuela'dan altın aldığını söylemişti.

Reuters haber ajansı, 13 Mayıs'ta tanker izleme verilerine dayandırdığı haberinde, İran'a ait bir petrol tankerinin ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'ndan Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu. Bunun ardından ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını belirtmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık bir ihlalidir." ifadelerini kullanmıştı.