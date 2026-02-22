İran alarmda! Hamaney'in öldürülme ihtimaline karşı acil durum planı hazır

ABD ile İran arasında artan gerilim, Tahran yönetiminde güvenlik tedbirlerini gündeme taşıdı.

ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, olası bir ABD ya da İsrail saldırısı durumunda izlenecek yol haritasına ilişkin üst düzey yardımcılarına talimat verdi.

Haberde, Hamaney'in muhtemel acil senaryolara karşı yetki devri ve komuta zincirine dair planlamalar yaptığı, kilit askeri ve siyasi görevler için birden fazla halef katmanı oluşturduğu aktarıldı. İletişimin kesilmesi ya da kendisinin hayatını kaybetmesi halinde karar alma yetkisinin yakın çevresindeki isimlere devredileceği belirtildi.

Laricani iddiası

Gazetenin, kıdemli İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları mensupları ve eski diplomatlara dayandırdığı haberinde, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin son dönemde merkezi bir rol üstlendiği öne sürüldü. Laricani'nin ülke genelindeki protestoların yönetimi ile Washington'la yürütülen nükleer diplomasi sürecinde aktif görev aldığı; ayrıca Rusya, Katar ve Umman gibi ülkelerle koordinasyon sağladığı ifade edildi.

Haberde, Laricani'nin Yüksek Lider'in halefi olarak görülmediği ancak kriz yönetiminde Hamaney'in en güvendiği isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Silahlı kuvvetler alarmda

Aynı haberde, İran'ın silahlı kuvvetlerini yüksek alarma geçirdiği, bazı füze sistemlerinin Irak ve Basra Körfezi çevresine konuşlandırıldığı ve askeri tatbikatların hız kazandığı iddia edildi.

Kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Hamaney, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya güçlü karşılık verileceğini belirterek sert mesajlar verdi.