İran artık Rusya ve Çin’den silah alabilecek

18 Ekim 2020

Birleşmiş Milletler’in 2007 yılından bu yana İran’a yönelik uyguladığı silah ambargosu yürürlükten kalktı. İran artık konvansiyonel silahlar alabilir yada satabilir. Öte yandan BM’nin silah ambargosu kalkmış olsa da, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin İran’a yönelik ayrı silah ambargoları devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "İran, bugün itibarıyla her türlü kaynaktan herhangi bir hukuki kısıtlama olmaksızın, yalnızca kendi savunma ihtiyaçları doğrultusunda gerekli silah ve teçhizatı tedarik edebilir ve kendi siyasetleri doğrultusunda savunma silahlarını ihraç edebilir" denildi. Bakanlığın açıklamasında İran’ın savunma doktrininde konvansiyonel olmayan silahların, kitle imha silahlarının veya çılgınca konvansiyonel silah alımı yapmanın yeri olmadığına da vurgu yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Twitter hesabından “İran’ın bugün dünyayla savunma işbirliğinin normalleşmesi bölgemizde çok seslilik, barış ve güvenlik açısından bir kazanımdır” paylaşımını yaptı.

2018 yılında İran’la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekilen ABD’nin silah ambargosunun uzatılması talepleri, Güvenlik Konseyi tarafından reddedilmiş, ABD bu yıl ağustos ayında tek taraflı olarak anlaşma kapsamında kaldırılan BM ambargolarını yeniden yürürlüğe sokmuştu.

Haaretz’te yer alan habere göre ABD Savunma İstihbaratı Ajansı (DIA) 2019’da paylaştığı öngörüsünde İran’ın ambargo sonlanınca Rus Su-30 savaş jeti, Yak-130 eğitim uçağıve T-90 tanklarından almak isteyebileceğini paylaşmıştı. S-400 füze savunma sistemi de DIA’ya göre İran’ın almak isteyebileceği silahlar arasında. Çin’in de İran’a silah satmak isteyebileceği belirtiliyor.