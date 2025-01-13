İran-Avrupa uçak seferlerine yönelik yeni gelişme

2024'te durdurulan İran-Avrupa uçuşlarının yeniden başlayacağını söyleyen İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Hüseyin Purferzane, "Avrupa uçak seferleri, 31 Oca'te Iran Air Tours hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirilecek Tahran-Paris seferiyle yeniden başlayacaktır" dedi.

Avrupa Birliği (AB), İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve füze transferi yapıldığı gerekçesiyle İran'da hava yolu şirketleri dahil bazı kişi ve kuruluşlara 14 Ekim 2024'te yaptırım kararı almıştı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, bu karardan bir gün sonra yaptığı açıklamada, İran hava yolu şirketlerinin, Avrupa ülkelerine uçuşlarının iptal edildiğini duyurmuştu.