İran: 'B Takımı' savaş istiyor

24 Haziran 2019

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başını çektiği grubun diplomasi yerine savaş istediğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un başını çektiği "B Takımı" konusunda uyardı.

Zarif mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Donald Trump, ABD askeri güçlerinin Basra Körfezi'nde işi olmadığı konusunda yüzde yüz haklı. Güçlerini çekmesi, ABD ve dünyanın menfaatlerine tamamen uygun ancak B Takımı'nın ABD'nin çıkarlarıyla ilgilenmediği açıkça ortada. Diplomasiyi küçümsüyorlar ve savaşa susamışlar."

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

ABD'nin 2003'deki Irak işgalinin mimarlarından olan Bolton'un, Trump'ı İran'a karşı askeri saldırıya çekmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. Trump ise iki gün önce Beyaz Saray'da yaptığı bir konuşmada Bolton hakkında, "Çok iyi iş çıkarıyor ama Orta Doğu konusunda sık sık anlaşmazlık içindeyiz." demişti.