İran bağlantılı hackerlar FBI Direktörü'nün e-postasını hackledi

İran bağlantılı olduğu değerlendirilen bir hacker grubunun, FBI Direktörü Kash Patel'in kişisel e-posta hesabına erişim sağlayarak bazı fotoğraflar ve belgeleri internet ortamında paylaştığı bildirildi. Söz konusu durumun hem hacker grubu hem de FBI tarafından cuma günü teyit edildiği aktarıldı.

Kişisel fotoğraflar ve e-postalar yayımlandı

Handala Hack Team isimli grup, internet sitesinde yaptığı açıklamada Patel'in "başarıyla hacklenen kişiler listesine adını yazdırdığını" öne sürdü. Grup tarafından paylaşılan içerikler arasında Patel'in puro içtiği, klasik bir araçta bulunduğu ve aynada rom şişesiyle fotoğraf çektiği anlara ait görüntüler yer aldı.

Ayrıca 2010-2019 yılları arasını kapsadığı belirtilen 300'den fazla e-postadan örnekler de yayımlandı. Yazışmaların kişisel ve iş içerikli mesajlardan oluştuğu ifade edildi.

FBI: Gerekli önlemler alındı

FBI, Patel'in e-posta hesabının hedef alındığını doğruladı. Kurum sözcüsü Ben Williamson yaptığı açıklamada, "bu faaliyetle ilişkili olası riskleri azaltmak için gerekli tüm adımları attıklarını" ve söz konusu verilerin "tarihi nitelikte olduğunu ve herhangi bir devlet bilgisini içermediğini" belirtti.

Handala'nın kimliği tartışma konusu

Kendisini Filistin yanlısı "siber aktivist" bir grup olarak tanımlayan Handala'nın, Batılı araştırmalara göre İran'a bağlı siber istihbarat unsurlarıyla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. Grup, daha önce Michigan merkezli tıbbi cihaz şirketi Stryker'a yönelik bir siber saldırıyı üstlenmiş ve şirket verilerinin büyük bölümünü sildiğini iddia etmişti. Öte yandan, ulaşılan bilgilere göre grubun internet sitesine cuma gecesi erişilemedi.

Yayımlanan e-postaların doğruluğu bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. Ancak hackerların ele geçirdiğini öne sürdüğü Gmail adresinin, daha önceki veri sızıntılarında Patel ile ilişkilendirilen adresle örtüştüğü kaydedildi. Gmail hizmetini sağlayan Google ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Siber saldırılar görünür hale geliyor

Uzmanlar, İran bağlantılı grupların son dönemde siber operasyonlarını daha açık şekilde duyurmaya başladığına dikkat çekiyor. Handala'nın ayrıca Orta Doğu'da görev yapan Lockheed Martin çalışanlarına ait kişisel verileri yayımladığını iddia ettiği, şirketin ise siber tehditlere karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladığı bildirildi.

İsrailli siber güvenlik şirketi Check Point'te görev yapan Gil Messing, Patel'e yönelik bu tür bir "hack ve sızdırma" faaliyetinin İran'ın ABD'li yetkililer üzerinde baskı kurma ve "onlara kendilerini savunmasız hissettirme" stratejisinin parçası olabileceğini ifade etti. Messing, İran'ın "elindeki tüm imkanları kullandığını" dile getirdi.

Öte yandan, İran bağlantılı hackerların ellerinde başka e-posta verilerinin de bulunabileceği ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Geçen yıl "Robert" takma adını kullanan bir grubun, üst düzey ABD yetkililerine ait olduğu iddia edilen büyük miktarda veriyi yayımlamayı değerlendirdiğini açıkladığı, ancak bu iddiaların doğrulanamadığı belirtiliyor.