Son dakika: İran basını açıkladı! Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldürüldü, Mahmud Ahmedinejad öldü mü, yaşıyor mu?

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü. İran basınında yer alan haberlerde, Ahmedinejad'ın korumalarıyla birlikte yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Resmi açıklama yok

Söz konusu iddialara ilişkin Tahran yönetiminden henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak sosyal medyada paylaşılan ve Tahran'ın Narmak semtinde Ahmedinejad'ın yaşadığı belirtilen bir eve yönelik saldırıyı gösterdiği ileri sürülen görüntüler gündeme geldi.

İsrail medyası da duyurdu

İsrail basınında çıkan haberlerde de Ahmedinejad'ın, İran'ın üst düzey yetkililerini hedef alan saldırı kapsamında öldürüldüğü belirtildi.