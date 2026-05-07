İran basını: Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

Fars Haber Ajansı ile Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Bender Abbas bölgesinde ve Keşm Adası çevresinde yaşayanlar şiddetli patlama sesleri duyduklarını bildirdi.

Haberde, seslerin kaynağına ve tam olarak nereden geldiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmadığı, olayın ilgili makamlar tarafından araştırıldığı belirtildi.

Öte yandan bölgede daha önce patlamamış mühimmatların kontrollü şekilde imha edilmesi sırasında benzer seslerin duyulabileceğine yönelik uyarılar yapıldığı hatırlatıldı. İlk değerlendirmelerde patlama seslerinin bu imha çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ayrıca yerel basında yer alan başka bir haberde, bazı kaynakların söz konusu seslerin bir kısmının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yaptığı öne sürülen bazı gemilere yönelik uyarı ateşlerinden kaynaklandığı iddia edildi.

"BAE saldırdı" iddiası

Tasnim Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Keşm kentindeki iskeleye düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti.

Öte yndan İsrail basını, İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini yazdı.