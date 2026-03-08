İran basını: İsfahan'da sivil noktalara saldırı iddiası

İran basınında yer alan haberlere göre, İsrail ve ABD güçlerinin İsfahan eyaletinde sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın İsfahan Valiliği kaynaklı haberinde, sabah saatlerinde eyalet genelinde hava ve füze saldırılarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Üç kent hedef alındı

Haberde, İsfahan, Şahrıza ve Necefabad kentlerinin saldırılardan etkilendiği belirtildi. Necefabad'da sivil bir noktanın vurulduğu, ilk füzenin düşmesinin ardından olay yerine giden yardım ekipleri ve sivillerin bulunduğu sırada aynı bölgeye ikinci bir füzenin isabet ettiği ifade edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

'Çifte Vuruş' iddiası

İran basınında yer alan haberlerde, söz konusu saldırıların 'çifte vuruş' olarak adlandırılan yöntemle gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Daha önce 28 Şubat'ta Minab kentindeki bir ilkokula düzenlenen saldırıda da benzer bir taktiğin kullanıldığı iddia edilmişti. Haberlere göre söz konusu olayda okulun 40 dakika arayla iki kez hedef alındığı ve en az 165 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirilmişti.