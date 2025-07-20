İran basınında nükleer müzakerelere dönüş sinyali! Üç Avrupa ülkesi arasında mutabakat sağlandı

İran, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer programına ilişkin müzakerelere yeniden başlama kararı aldı. İranlı bir yetkiliye dayandırılan bilgiye göre, taraflar nükleer meseleleri ele alacak görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda uzlaştı.

Net bir tarih ve yer belli değil

İran basınında yer alan haberlere göre, müzakerelerin hangi ülkede ve ne zaman yapılacağına ilişkin görüşmeler halen sürüyor. Konuya dair henüz net bir tarih ya da yer belirlenmiş değil. Görüşmelerin, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.