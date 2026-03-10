İran basınından çarpıcı iddia: İsrail Başbakanı Netanyahu nerede?

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı 11. gününe girerken, İran basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Tasnim Haber Ajansı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırılarda yaralandığını hatta hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia etti.

Kritik ziyaret iptal edildi

Netanyahu'nun son birkaç gündür basına hiçbir görüntü vermemesine ve evinin etrafında güvenlik önlemlerinin artırılmasına dikkat çekilirken, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ile Kushner'ın İsrail'e yapacakları ziyaretin de gerekçesiz olarak iptal edildiği hatırlatıldı.

Ziyaret, ABD-İsrail’in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü dönemde, iki ülke arasındaki diplomatik temasları güçlendirme amacı taşıyordu. Witkoff ve Kushner’in programında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmelerin de yer alması planlanmıştı.

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in ve Netanyahu'nun erkek kardeşi Iddo Netanyahu'nun da saldırılarda öldürüldüğü ancak bunun gizlendiği iddia edildi.