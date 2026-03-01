Google Haberler

İran Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi

İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi.

İran Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti.

Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi.

Alınan yas kararı kapsamında İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi.

İsrail: Tahran'a geniş bir saldırı dalgası başlatıldıİsrail: Tahran'a geniş bir saldırı dalgası başlatıldıDünya
Hamaney'in yerine getirilen isim belli oldu!Hamaney'in yerine getirilen isim belli oldu!Dünya
Pezeşkiyan: Hamaney'in intikamını almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruzPezeşkiyan: Hamaney'in intikamını almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruzDünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar