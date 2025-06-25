İran bilançoyu açıkladı: İsrail saldırılarında 627 kişi hayatını kaybetti

13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan gerilimde bilanço netleşiyor.

İran devlet televizyonu, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, İsrail’in ülke genelindeki saldırılarında 627 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 870 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

En çok ölü ve yaralı Tahran ile Kirmanşah'ta

Ayrıca, ölü ve yaralı sayının en çok Tahran ve Kirmanşah’ta olduğu, Huzistan, Loristan, İsfahan, Merkezi, Doğu Azerbaycan, Hemedan, Zencan ve Gilan kentlerinin sıralamayı takip ettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 606 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 332 kişinin yaralandığını duyurmuştu.