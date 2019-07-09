İran: Bolton ve Netanyahu, Trump'ı kandırdı

09 Temmuz 2019

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nükleer anlaşma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı kandırdıklarını öne sürdü.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris Anlaşması'nı sıfır (uranyum) zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı. Sonuçta İran, zenginleştirme miktarını 2012'de 100 kat artırdı. Şimdi de aynı vesveselerle Donald Trump'ı nükleer anlaşmayı ortadan kaldırması için kandırdılar."

Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'e işaret ederek, "B Takımı ders almadı ancak dünya ders almalıdır." ifadesini kullandı.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya 2004'te Tahran'ın nükleer programına ilişkin Paris Anlaşması'nı imzalamıştı. İran, anlaşma kapsamında Avrupa ile ticaret imkânı karşılığında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almıştı. 2005'te İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın göreve gelmesiyle Tahran yönetimi uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlamış ve anlaşma yürürlükten kalkmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında Temmuz 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı adı verilen nükleer anlaşmayla İran yeniden yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını sınırlamayı kabul etmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın anlaşmaya uyduğuna dair raporlarına rağmen ABD Başkanı Trump, ülkesini 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekmiş ve yaptırımları geri getirmişti.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmadaki çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, pazar günü anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.