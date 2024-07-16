İran casusu İsrailli gözaltında: Kriptoyla ödeme almış, sivilleri tehdit etmiş

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), 21 yaşındaki İsrailli Elimelech Stern’in gözaltına alınmasıyla ilglil açıklama yaptı.

Elimelech Stern’in sosyal medya aracılığıyla “İran istihbaratıyla ilişkili bir hesapla temas kurduğu ve kripto para karşılığında bir dizi görevde bulunmasının talep edildiği” belirtildi.

İsrail vatandaşından “Tel Aviv’de pankart asma, çeşitli noktalara para saklama ve İsrailli sivillerin kapılarına bıçak, kesilmiş hayvan ve oyuncak başı içeren paketlerin yanı sıra tehdit mesajları iletmesinin istendiği” belirtilen açıklamada, Stern’in “cinayet ve ormanı ateşe verme hariç istenilenleri yapmayı kabul ettiği” ifade edildi.

Açıklamada Stern’in yanı sıra iki İsrail vatandaşının da gözaltına alındığı ancak bu kişilerin haklarında karar çıkana kadar serbest bırakıldığı kaydedildi.