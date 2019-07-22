"İran, CIA casuslarını idama mahkum etti"
İran basınında yer alan haberlere göre, İran, CIA casus şebekesini tutukladı, bazılarını idama mahkum etti.
İran, ülke basınında yer alan haberlere göre ABD istihbarat kurumu CIA adına casusluk yapan 17 kişiyi yakalarken, bazılarını idama mahkum etti.
İran devlet televizyonunda yer alan ve İstihbarat Bakanlığı'na dayandırılan haberde CIA casus şebekesinin 17 kişiden oluştuğu ve hepsinin yakalandığı bildirildi. Fars haber ajansında yer alan habere göre, bir bakanlık yetkilisi de tutuklananlardan bazılarının idama mahkum edildiğini söyledi.
Kaynak: Reuters