İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD nükleer anlaşmayı engellemek için bahaneler arıyor

Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'tan dönüşünde Mehrabad Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

BM toplantıları sırasında çeşitli ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştüğünü aktaran Pezeşkiyan, görüşmelerde İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulmasının önemine vurgu yaptığını ifade etti.

Bazı Avrupalı yetkililerin de İsrail'in eylemlerinin durdurulması konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Buna rağmen uygulamada caydırıcı bir eylem gözlemlenmiyor ancak Avrupa'da bu rejimi destekleyen hükümetlere karşı yükselen halk protestoları göz ardı edilemeyecek bir eğilim." dedi.

"ABD güçlü bir İran'a tahammül edemiyor"

Konuşmasının devamında ülkesine BM yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayacak "snapback" mekanizması sürecine de değinen Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Avrupalılarla yaptığımız görüşmelerde, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmaya ve nükleer faaliyetleri konusunda şeffaflık sağlamaya hazır olduğunu vurguladık. Buna karşılık ABD, sürekli farklı bahaneler uydurarak bir anlaşmanın oluşmasını engellemeye çalışıyor. Gerçek şu ki, ABD güçlü bir İran'a tahammül edemiyor ve ülkemizi giderek zayıflatmak istiyor."

İngiltere, Fransa ve Almanya; ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı.

"Snapback" süreci, yeni karara yol açacak son dakika bir anlaşma olmaz ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.

Son olarak dün BM Güvenlik Konseyi'nde sürecin uzatılmasını öngören karar tasarısı kabul edilmemişti.